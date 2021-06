Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve- Unfallflucht/ Polizei sucht Zeugen

Am Mittwoch (23. Juni 2021) gegen 07.40 Uhr kam auf der Sackstraße zwischen Albersallee und Hornstege zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher die Unfallstelle unerlaubt verließ. Eine 38-jährige Frau aus Kleve fuhr im Fahrzeug eines Pflegedienstes die Sackstraße entlang und musste aufgrund einer Fahrbahnverengung halten. Der ihr entgegenkommende Autofahrer fuhr langsam an ihrem Auto vorbei, streifte dann aber das Pflegedienstauto im hinteren Bereich. Anschließend fuhr er unerlaubt weg. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Kleve unter Telefon 02821 5040 entgegen. (as)

