Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Fünf Autofahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel - Polizei kontrolliert weiter

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg und Ostkreis

Zwischen 12.30 Uhr am Mittwoch und 02.30 Uhr am Donnerstag, 11. Februar, zog die Polizei fünf Autofahrer aus dem Verkehr, weil sie unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln standen. In allen Fällen beendete die Polizei die Fahrten und veranlasste Blutproben. Über die Strafe wegen der Verstöße gegen das Betäubungsmittel- und Strafgesetz sowie über die etwaige Folge eines Führerscheinentzugs entscheidet später ein Gericht. Um 12.30 Uhr stoppte die Polizei Marburg in der Rentmeisterstraße einen Pkw. Der 25 Jahre alte Fahrer räumte nach Vorhalt der festgestellten Auffälligkeiten den Genuss von Marihuana am Vortag ein. Im Rahmen der allgemeinen Verkehrskontrolle um 14.20 Uhr in der Beltershäuser Straße räumte ein 29 Jahre alter Mann nach dem auf Opiate reagierenden Drogentest ein, seit Jahren ein opiathaltiges Medikament zu benötigen und zu konsumieren. "Es gibt Medikamente, die wirken sich auf eine Fahrtüchtigkeit aus, sodass Autofahren unter dem Einfluss dieser Medikamente strafrechtliche Folgen haben kann. Grundsätzlich geben die Beipackzettel Auskunft darüber, wenn das Fahren von Fahrzeugen nach Einnahme nicht erlaubt ist!" Nicht zum ersten Mal geriet eine 19 Jahre junge Frau aus Homberg/O. in eine Verkehrskontrolle. Die Polizei Stadtallendorf überprüfte sie um 21.15 Uhr in Rauschenberg. Sie stellte dabei die in einem Glas in der Mittelkonsole liegende geringe Menge Marihuana sicher. Die Frau musste ebenfalls mit, da den Beamten beim Öffnen der Fahrzeugtür bereits Marihuanaqualm entgegenströmte, was auf einen unmittelbar vorangegangenen Genuss deutete und damit den Verdacht der Fahrt unter dem Einfluss berauschender Mittel erhärtete. Um 23.55 Uhr reagierte bei einer Kontrolle in Kirchhain der Drogentest eines 38 Jahre alten Autofahrers positiv auf THC. Schließlich war da noch ein 57 Jahre alter Mann am Steuer eines Kleinlieferwagens, obwohl er sowohl unter Alkohol- als auch unter dem Einfluss anderer berauschender Mittel stand. Der Alkotest um 02.30 Uhr zeigte 0,65 Promille und der Drogentest reagierte auf THC.

"Alkohol und/oder Drogenkonsum und Autofahren passt nicht. Unabhängig von den strafrechtlichen Konsequenzen für die Fahrer*innen belegen Statistiken sehr deutlich die damit einhergehende Steigerung der Gefahren für die Verkehrssicherheit. Wer unter dem Einfluss berauschender Mittel fährt, gefährdet nicht nur die eigene, sondern eben auch die Gesundheit aller anderen Verkehrsteilnehmer. Die Polizei wird deshalb ganz im Sinne einer hohen Verkehrssicherheit weiterhin kontrollieren. Auch wenn der Karneval in diesem Jahr aus bekannten Gründen grundsätzlich ausfällt, wird die Polizei in den kommenden Fastnachtstagen verstärkt kontrollieren. Dabei geht es sowohl um die Verkehrssicherheit als auch um die Einhaltung der Corona-Auflagen und Beschränkungen."

Martin Ahlich

