Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Zigarettenautomat entwendet

Geldern-Pont (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (23. Juni 2021) haben unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten entwendet, der an einer Hauswand am Peutenweg abgebracht war. Gegen 02:30 Uhr hörte ein Anwohner laute Geräusche von draußen kommend, anschließend ein leises Motorengeräusch. Bei ihrer Aktion haben die Täter Schäden an der Hauswand verursacht, Klinkersteine sind teilweise herausgebrochen. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell