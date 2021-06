Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein-Hüthum- Unfallflucht/ Polizei sucht Zeugen

Hüthum (ots)

Am Dienstag (23. Juni 2021) zwischen 12 Uhr und 20.30 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer an der Straße In der Laar eine Steinmauer und verließ anschließend die Unfallstelle unerlaubt. Der Unbekannte stieß vermutlich beim Rangieren gegen die Mauer, die sich an ein Metalltor anschließt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830 entgegen. (as)

