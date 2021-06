Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Dieseldiebstahl

Täter zapfen Kraftstoff aus Tank

Weeze (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (23. Juni 2021) haben unbekannte Täter auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebes am Höst-Vornicker-Weg Kraftstoff erbeutet. Sie drangen in eine Halle des Hofes ein, zerschnitten einen Gartenschlauch und nutzen diesen offenbar, um Diesel aus dem Tank eines Sattelzuges abzuzapfen. Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell