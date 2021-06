Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Versuchter Diebstahl eines Wohnmobils

Kleve (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (23. Juni 2021) haben unbekannte Täter offensichtlich versucht, ein Wohnmobil zu entwenden, das auf dem Gelände eines Autohändlers auf der Kalkarer Straße abgestellt war. Sie entfernten Schlösser an dem Fahrzeug der Marke Adria und manipulierten an dem Sicherungskasten herum, konnten das Wohnmobil jedoch nicht starten. Sie flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich unter 02821 5040 bitte an die Kripo Kleve. (cs)

