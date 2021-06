Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg- Diebstahl aus Pkw/ Unbekannte schlagen Seitenscheibe ein

Kranenburg (ots)

Unbekannte Täter schlugen an einem geparkten Firmenfahrzeug die Seitenscheibe ein und entwendeten drei Geldbörsen der Arbeiter. Der Opel Vivaro parkte am Mittwoch (23. Juni 2021) zwischen 11 und 19 Uhr am Seitenstreifen der Straße Großen Haag. Die Täter schlugen das kleine Dreiecksfenster ein und entwendeten die Geldbörsen. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell