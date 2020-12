Polizei Bonn

POL-BN: Fahrzeugkontrolle in Alfter/20-jähriger Autofahrer stand unter dem Einfluss von Drogen

BonnBonn (ots)

Am Montag (10.10.2020) kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung der Bonner Polizei gegen 23:15 Uhr einen 20-jährigen Autofahrer in Alfter-Impekoven. Der junge Mann war den Polizisten auf dem Ahrweg in seinem Kleinwagen mit überhöhter Geschwindigkeit entgegen gekommen. Die Beamten wendeten und stoppten den 20-Jährigen. Bei seiner Überprüfung ergaben sich Anhaltspunkte auf eine mögliche Drogeneinwirkung. Ein Drogenvortest verlief positiv auf THC. Eine Blutprobe zur Beweissicherung wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Zudem fanden die Polizeibeamten Marihuana in dem Fahrzeug des Mannes, den nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie ein Strafverfahren wegen Drogenbesitzes erwartet.

