Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Tannenbusch: Drogenfahnder öffneten "Türchen" am 1. Dezember - 46-Jähriger festgenommen

BonnBonn (ots)

Beamte der Ermittlungsgruppe (EG) Tannenbusch des Kriminalkommissariats 33 öffneten am heutigen Dienstag (01.12.2020) ein Türchen - allerdings nicht das erste ihres Adventskalenders, sondern in einem Mehrfamilienhaus in Bonn-Tannenbusch. Dort fanden sie - wie zu vermuten - "Schokolade" - in Szenekreisen ein Pseudonym für Haschisch.

Die Durchsuchung richtete sich gegen einen dort wohnhaften 46-jährigen Mann. Wegen des Verdachts des Drogenhandels durchsuchten die Beamten auf Beschluss des Amtsgerichtes die Wohnung des mutmaßlichen Dealers.

Lange suchen brauchten weder die Fahnder der Ermittlungsgruppe und des Kriminalkommissariats 33, noch die Diensthundeführerstaffel und Rauschgiftspürhund "Rajo". Haschisch, Marihuana und über 1.000,- Euro Bargeld lagen offen in der Wohnung herum und wurden sichergestellt. Bei der weiteren Durchsuchung der Wohnung wurde außerdem noch eine Machete aufgefunden und eingezogen.

Da der 46-Jährige wegen Betäubungsmittelhandels unter laufender Bewährung steht, wurde er festgenommen und ins Polizeipräsidium gebracht. Die Staatsanwaltschaft Bonn prüft nun, ob er morgen wegen Wiederholungsgefahr dem Haftrichter vorgeführt wird.

