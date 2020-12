POL-BN: Büroeinbruch in Bonn-Duisdorf - Unbekannter entwendete Bargeld - Polizei bittet um Hinweise

Polizei Bonn

In dem Zeitraum zwischen dem 27.11.2020, gegen 15:30 Uhr, und dem 30.11.2020, gegen 07:45 Uhr, brach ein Unbekannter in den Bürobereich eines Restaurants auf der Rochusstraße in der Fußgängerzone von Bonn-Duisdorf ein:

Nach den bisherigen Feststellungen gelangte der Unbekannte über eine Grundstückmauer auf das rückwärtige Grundstück des Objektes - durch das Einschlagen einer Fensterscheibe verschaffte er sich dann Zugang in die Erdgeschossräume und gelangte so in den Bürobereich. Hier hebelte er schließlich die Türe eines Metallschrank auf und riss einen kleineren Möbeltresor aus der Wand. Der Einbrecher entwendete nach dem aktuellen Ermittlungsstand neben dem Tresor noch Bargeld in überwiegender Münzgeldstückelung und verließ den Tatort dann unerkannt.

Das zuständige KK 34 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 - 150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

