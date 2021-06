Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern- Unfallflucht/ Grauer BMW beschädigt

Geldern (ots)

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte am Dienstag (23. Juni 2021) auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Harttor beim Ausparken einen grauen 2er BMW. Der Fahrer touchierte die Heckstoßstange und verließ unerlaubt die Unfallstelle. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250 entgegen. (as)

