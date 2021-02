Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Hagen (ots)

In der Selbecker Straße brachen Unbekannte am Dienstag zwischen 18:50 Uhr und 21:15 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein. Der 74-jährige Bewohner hatte die Polizei verständigt, nachdem er den Einbruch bemerkt hatte. Er konnte keine Hinweise auf Täter geben. Nach bisherigen Ermittlungen hatten sich diese durch ein Fenster auf der Rückseite des Hauses Zugang verschafft. Entwendet wurden vier Uhren und ein Ring. Die Polizei bittet um Hinweise durch Zeugen. Diese können sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 melden. (ra)

