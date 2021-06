Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Verkehrsunfall

11-jährige Radfahrerin verletzt

Issum (ots)

Am Mittwoch (23. Juni 2021) gegen 07:15 Uhr war ein 11-jähriges Kind mit seinem Fahrrad auf dem linken Gehweg an der Gelderner Straße in Richtung Issum unterwegs. An einer Grundstückseinfahrt kam es zu einem Zusammenstoß mit dem PKW eines 53-Jährigen aus Issum, der von einer Parkfläche auf die Gelderner Straße fahren wollte. Das Mädchen stürzte und erlitt unter anderem eine Platzwunde am Kopf. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik, wo sie zur Beobachtung stationär verblieb. An dem Fahrrad und an dem Ford Fiesta des Autofahrers entstanden Sachschäden. (cs)

