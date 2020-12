Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sankt Leon/L546: LKW umgekippt - Fahrbahn gesperrt // Pressemitteilung Nr.1

Sankt LeonSankt Leon (ots)

Am Montag gegen 15:20 Uhr kippte auf der L546 zwischen Sankt Leon und Reilingen auf Höhe des Sankt Leoner Sees aus bislang ungeklärter Ursache ein LKW in ein angrenzendes Feld. Der Fahrer des LKWs konnte selbstständig das Fahrzeug verlassen. Für die Unfallaufnahme und die Bergung des LKWs ist die L546 in beide Richtungen gesperrt.

