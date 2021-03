Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - E-Scooter und Bargeld geklaut

Nur kurz ließ ein 32-Jähriger sein Gefährt am Montag in Ulm aus den Augen.

Ulm (ots)

Gegen 10.30 Uhr stellte ein 32-Jähriger seinen E-Scooter in der Frauenstraße vor einem Geschäft ab. Den schloss er jedoch nicht ab und ließ den Motor eingeschaltet. Als er wenige Minuten später zurückkam, war sein Gefährt verschwunden. Kurze Zeit später entdeckte er den E-Scooter wieder in einer Nebenstraße. In der Lenkertasche hatte er seine Geldbörse deponiert. Daraus fehlte das Bargeld.

Tipp der Polizei: Sichern Sie Ihre Fahrzeuge immer gegen Wegnahme und lassen keine Wertsachen zurück. Auch nicht dann, wenn Sie sich nur kurz entfernen.

