POL-GS: Pressebericht Polizeikommissariat Oberharz

Versuchter Einbruch in Getränkemarkt

Am Dienstag, d. 21.07.2020, 17.15 Uhr, wurde der Polizei ein versuchter Einbruch in den Getränkemarkt in Zellerfeld an der Goslarschen Straße gemeldet. Der Inhaber hatte bereits am Montagmorgen Blut an und vor der Eingangstür festgestellt und das Blut entfernt. Die Beschädigung an der Gummidichtung der Tür stellte er aber erst am nächsten Tag fest. Die aufnehmenden Polizeibeamten konnten noch Blutspuren und Fingerabdrücke an der Innenseite der Tür sichern. Bei dem Täter handelt es sich vermutlich um den Dieb in der Tankstelle am Montagmorgen. Heute morgen konnte die Funkstreife des PK Oberharz in Zellerfeld einen Tatverdächtigen, auf den die Beschreibung passt, mit einer Verletzung an der rechten Hand feststellen. Der Tatverdächtige macht zunächst keine Angaben bei der Polizei.

Verkehrsunfall mit Fahrrad

Ein 35-jähriger Fahrradfahrer fuhr den steilen Fußweg in Clausthal zwischen Am Sonnenhang und der Sorge hinunter. Dieser sehr steile Weg ist nur für Fußgängerverkehr freigegeben. Er prallte dann mit hoher Geschwindigkeit am Ende des Weges gegen ein Geländer, überschlug sich und kam schwer verletzt unterhalb der Stützmauer zum liegen. Mit schwerer Kopfverletzungen wurde er mit dem Rettungshubschrauber in die Klink nach Göttingen geflogen. Bei der Unfallaufnahme wurde am Fahrrad festgetellt, dass der vordere Bremsseilzug gerissener war.

