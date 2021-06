Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich- Einbruch in Bäckerei/ Täter hebeln Seitentür auf

Emmerich am Rhein (ots)

Unbekannte Täter hebelten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (25. Juni 2021) die Seitentür einer Bäckerei an der Speelberger Straße auf. Die Seitentür liegt an der Durchfahrt zu einem Raiffeisen Markt und ist von der Speelberger Straße gut einsehbar. Die Täter hebelten die Tür gewaltsam auf. Im Inneren durchsuchten die Unbekannten sämtliche Regale und entwendeten das Wechselgeld. Mit der Beute flüchteten die Einbrecher unerkannt. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell