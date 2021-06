Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Wohnhaus

Schmuck und Tresor entwendet

Kleve (ots)

Rabiat vorgegangen sind am Freitag (25. Juni 2021) zwischen 11:30 und 12:45 Uhr unbekannte Täter bei einem Einbruch in ein Wohnhaus auf der Gruftstraße: Sie rissen ein Metallgitter vor einem Fenster aus dem Mauerwerk heraus und hebelten anschließend das Fenster auf, um in das Gebäude zu gelangen. Sie durchwühlten mehrere Räume nach Diebesgut und entwendeten Schmuck sowie einen Tresor, den sie zuvor aus einer Wand brachen. Anschließend flüchteten sie. Die Kripo Kleve erbittet Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen unter 02821 5040. (cs)

