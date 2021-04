Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern

Am 26.04.2021, gegen 16.05 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Mann aus Herxheim mit seinem Pedelec den Radweg neben der Lambsheimer Straße in Richtung Innenstadt, zur gleichen Zeit befuhr ein 17-Jähriger aus Frankenthal diesen aus der Stadtmitte kommend. Der 17-Jährige tippte laut Zeugenaussagen auf seinem Handy und übersah hierbei den entgegenkommenden Pedelec-Fahrer, sodass es auf Höhe der Einmündung zum Ormsheimer Hof zum Zusammenstoß kam. Hierbei wurde der 17-Jährige leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

