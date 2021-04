Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Schwer verletzt und 7000 Euro Sachschaden

Speyer (ots)

Vermutlich zu schnell unterwegs war am Sonntag um 17:00 Uhr ein 28-Jähriger aus Speyer. Der Mann befuhr mit seinem Kleinkraftrad die Industriestraße in Richtung Flugplatz, als er in einer Linkskurve die Kontrolle verlor und zu Boden stürzte. Er zog sich schwere Verletzungen zu und wurde von einem Helikopter in ein Krankenhaus transportiert. Die Fahrbahn musste hierzu kurzzeitig gesperrt werden. An dem Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

