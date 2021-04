Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall mit verletztem Kind

Speyer (ots)

Leichte Verletzungen zog sich am Freitagmittag um 12:20 Uhr ein 12-jähriger Junge zu, als er mit seinem Fahrrad auf der Holzstraße unterwegs war. Da er an der Einmündung zur Schützenstraße beim Rechtsabbiegen den von links kommenden PKW einer 80-Jährigen übersah, kam es zu einer seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge. Das Kind kam zu Sturz und verletzte sich hierbei. Zur weiteren Behandlung wurde der Junge in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Zudem entstand am PKW ein Schaden in Höhe von schätzungsweise 500 Euro.

