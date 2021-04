Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Freizeitstätte- Zeugen gesucht

Römerberg (ots)

Unbekannte brachen im Zeitraum von 20.04.2021 bis 23.04.2021 in eine Freizeitstätte in der Philippsburger Straße ein und entwendeten dort diverse Gartengeräte. Der Wert des Diebesgutes wird derzeit noch ermittelt. Zeugen, die im Tatzeitraum im Bereich der Philipsburger Straße verdächtige Personen bzw. Fahrzeuge beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Tel. 06232/1370 oder per E-Mail (pispeyer@polizei.rlp.de) an die Polizei Speyer zu wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell