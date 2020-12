Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: FL - Gesuchter Mann ohne Ticket beleidigt und bedroht Zugpersonal und Reisende

FlensburgFlensburg (ots)

Am Heiligabend gegen 10:30 Uhr wurde die Bundespolizei durch einen Zugbegleiter über eine aggressive, unkooperative Person in Kenntnis gesetzt, die auf der Fahrt von Neumünster nach Flensburg bei der Kontrolle keinen Fahrschein vorweisen konnte, den Zug auch nicht verlassen wollte und den Kontrollierenden mit den Worten: "Was ist du Sau? Ich schneide dir den Schwanz ab und die Kehle durch!" beleidigte bzw. bedrohte.

Bei Ankunft des Regionalexpress im Bahnhof Flensburg konnten Bundespolizisten ermitteln, dass es sich um einen 52-jährigen Mann handelte, der schon öfter wegen "Schwarzfahrens" und Bedrohung polizeilich in Erscheinung getreten und wegen dieser Delikte auch von zwei Staatsanwaltschaften zur Fahndung ausgeschrieben war. Ihn erwarten jetzt Anzeigen wegen Erschleichens von Leistungen, Bedrohung und Beleidigung.

Am ersten Weihnachtstag gegen 18:00 Uhr kam die Bundespolizei erneut wegen dem 52-Jährigen zum Einsatz. Diesmal bedrohte er Reisende im Bahnhof Flensburg mit: "Ich schneide dir die Kehle durch!" Zudem rannte er ständig unvermittelt auf Menschen zu um sie zu erschrecken bzw. zu "Jagen". Der Mann wurde mit zur Dienststelle genommen und gegen ihn erneut Anzeigen gefertigt.

