Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Kontrolle der Fahrradstreife

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Am 26.04.2021, in der Zeit von 06.30 Uhr bis 13.55 Uhr, führte unsere Fahrradstreife mehrere Kontrollen im Stadtgebiet Frankenthal durch. Hierbei wurden folgende Verstöße geahndet, 5 mal verbotswidriges Befahren der Fußgängerzone, 3 Verstöße gegen die Maskenpflicht, 5 mal Radweg in falscher Richtung befahren, 1 Handyverstoß Fahrradfahrer, 1 Handyverstoß Pkw-Fahrer

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell