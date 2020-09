Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbruch in Metzgerei+++Brand von Baumstämmen+++E-Bike in Marburg gestohlen+++Polo touchiert+++Parkplatzrempler in Gladenbach+++Golf in Marburg-Cappel beschädigt+++

Marburg-Biedenkopf

Einbrecher in Metzgerei

Gladenbach-Weidenhausen: Am Mittwoch, 30. September, verschaffte sich ein Unbekannter zwischen 2 und 3.15 Uhr gewaltsam Zugang in eine Metzgerei in der Weidenhäuser Straße. Wahrscheinlich wurde der Einbrecher von einem Berechtigten gestört, der gegen 3 Uhr das Geschäft betrat. Nach ersten Erkenntnissen machte der Eindringling keine Beute. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Baumstämme brennen- Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Ebsdorfergrund-Hachborn: In unmittelbarer Nähe zu einem Wohnhaus brannten in der Nacht auf Mittwoch, 30. September, mehrere gelagerte Baumstämme. Ein Zeuge bemerkte gegen 1 Uhe den Brand in der Bergstraße und alarmierte die Feuerwehr. Die löschte die hohen Flammen schnell ab. Durch das Feuer wurde eine Dachrinne beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei geht nach den ersten Untersuchungen in der Nacht von Brandstiftung aus. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen rund um den Brandort nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

E-Bike gestohlen

Marburg: Am Abstellplatz für Fahrräder vor dem Oberstadtparkhaus stahl ein Unbekannter ein E-Bike der Marke Fischer im Wert von 1500 Euro. Das Rad war bis zu seinem Verschwinden mit einem Kettenschloss gesichert. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Montag, 28. September, 13 Uhr, und Dienstag, 29. September, 19.45 Uhr, am Pilgrimstein Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Polo touchiert

Marburg: Auf dem Wehr touchierte ein Unbekannter zwischen Freitag, 25. September, 15 Uhr, und Dienstag, 29. September, 6.30 Uhr, einen geparkten VW Polo. An dem silberfarbenen Wagen entstand hinten links ein Schaden von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Parkplatzrempler

Gladenbach: Auf dem Parkdeck am Marktplatz touchierte ein Autofahrer verursachte ein Autofahrer zwischen Montag, 28. September, 15.45 Uhr, und Dienstag, 29. September, 5 Uhr, einen Schaden von 500 Euro. Der Unbekannte touchierte den roten Audi A 4 hinten links und kümmerte sich nicht weiter um das Geschehen. Hinweise bitte an die Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950.

Golf Plus beschädigt

Marburg-Cappel: Etwa 1000 Euro beträgt der Schaden nach einem Unfall am Dienstag, 29. September, zwischen 12.30 und 13.30 Uhr, in der Friedhofstraße. Der Unbekannte fuhr gegen die hintere linke Stoßstange eines schwarzen VW Golf und fuhr einfach weiter. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

