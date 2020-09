Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Zeugen nach Unfall gesucht

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg:

Auf dem Parkplatz des Georg-Gassmann-Stadions in der Leopold-Lucas-Straße kam es Montagvormittag zu einem Unfall. Einer 18-jährigen Opelfahrerin kam bei Einfahren in eine Parkreihe ein bislang unbekannter Autofahrer entgegen. Um offenbar einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die 18-Jährige nach rechts aus und stieß gegen einen geparkten Golf. Dabei entstand Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Die Polizei sucht nach dem unbekannten Autofahrer. Er war zwischen 19 und 25 Jahren alt, hatte kurze Haare und einen Bart. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen silbergrauen PKW mit Stufenheck. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem entgegenkommenden Auto und dessen Fahrer machen? Hinweise bitte an die Polizeistation in Marburg unter 06421/406-0.

