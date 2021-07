Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Streit endet mit Ingewahrsamnahme und Strafverfahren

Gelsenkirchen (ots)

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung in Bulmke-Hüllen ist ein 37-Jähriger am Samstag, 17. Juli 2021, in Gewahrsam genommen worden. Der 37 Jahre alte Gelsenkirchener war gegen 21.45 Uhr auf der Hohenzollernstraße mit einem 39-Jährigen in Streit geraten. Der 37-Jährige schlug und trat den 39-jährigen Gelsenkirchener, der daraufhin ein Reizstoffsprühgerät zückte und den 37-Jährigen damit ansprühte. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den 37-jährigen Mann zur Verhinderung weiterer Strafen in Gewahrsam. Nachdem er medizinisch versorgt worden war, wurde er ins Polizeigewahrsam gebracht. Gegen ihn leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein. Das Tierabwehrspray des 39-Jährigen stellten die Beamten sicher und leiteten auch gegen ihn ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf einen Verstoß gegen das Waffengesetz ein.

