Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen gesucht nach Diebstahl aus Supermarkt

Gelsenkirchen (ots)

Zwei Unbekannte haben am Samstag, 17. Juli 2021, aus einem Supermarkt in Bulmke-Hüllen Waren entwendet und einen Mitarbeiter bedroht. Das Duo hielt sich gegen 20.35 Uhr in dem Geschäft an der Wanner Straße auf und flüchtete mit erbeuteten Getränkedosen. Zwei Mitarbeiter des Supermarktes folgten den Unbekannten bis zu einem Kreisverkehr an der Wanner Straße und Brüsseler Straße, wo einer der Täter ein geschlossenes Klappmesser zeigte, um ein weiteres Festhalten durch die 25 und 27 Jahre alten Supermarkt-Mitarbeiter zu verhindern. Die beiden Täter konnten daraufhin unerkannt flüchten. Beide Gesuchten sind etwa 40 bis 50 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß. Der eine Mann trug eine beige Kappe, ein graues Hemd sowie eine schwarze Jeans. Er hatte eine bunte Tragetasche dabei und fuhr auf einem Fahrrad davon. Der zweite Flüchtige hatte schwarze Haare, einen grauen Bart und trug eine blaue Jeans. Hinweise zu den Gesuchten bitte telefonisch an die Polizei Gelsenkirchen unter 0209 365 8112 oder unter 0209 365 8240.

