Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle +++ Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung an Seniorin

Celle (ots)

Am Vormittag des Dienstages, 31.08.2021, kam es in der Schuhstraße, direkt neben der "Targo Bank" zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer 83 Jahre alten Frau. Ein unbekannter Mann trat der Seniorin aus unerklärlichen Gründen unvermittelt in die Beine, so dass sie hinfiel und sich verletzte. Anschließend ging er zügig in Richtung Kanzleistraße davon. Der Täter hatte einen dunklen Teint, war schlank und trug helle Schule sowie dunkle Oberbekleidung. Etwaige Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Celle zu melden unter 05141/277-215.

