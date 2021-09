Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Marihuanageruch im Treppenhaus +++ Polizei findet Drogen und Dealgeld

Celle (ots)

Die Polizei erhielt gestern Nachmittag den Hinweis von Anwohnern auf intensiven Geruch von Marihuana im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses. Die Beamten gingen dem verdächtigen Duft auf die Spur, der eindeutig einer Wohnung im Obergeschoss entströmte. Ein Richter ordnete kurzer Hand die Durchsuchung der Wohnung an. Tatsächlich wurden in den vier Wänden des 23-jährigen Bewohners u.a. zahlreiche Konsumeinheiten Betäubungsmittel sowie mutmaßliches Dealgeld in vierstelliger Höhe gefunden und sichergestellt. Zudem entdeckten die Beamten eine Schreckschusswaffe samt Munition. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Verdacht des Drogenhandels.

