Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle

Boye - Einbruch in Einfamilienhaus

Celle (ots)

Am Mittwoch gelangte ein unbekannter Täter durch Aufdrücken eines gekippten Fensters in ein Wohnhaus in der Straße "Im Dorfe". Der Einbrecher durchsuchte mehrere Zimmer und stahl Bargeld in vierstelliger Höhe sowie ein Notebook. Die Tat ereignete sich in der Zeit von 08.00 bis 14.00 Uhr. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Celle entgegen unter 051417277-215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell