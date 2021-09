Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Politische Meinung durch Farbschmierereien

Celle Neuenhäusen (ots)

Unbekannte haben in der Nacht vom 07.09.21 auf den 08.09.21 mit Graffitis ihre politische Meinung kundgetan. Im Bereich des LIDL-Marktes in der Hannoversche Straße wurde Mauerwerk und Pflasterung mit schwarzer Farbe besprüht. In den Grundrechten ist die Meinungsfreiheit zwar verankert, eine Beschädigung von Gegenständen ist hier allerdings nicht vorgesehen. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Hinweise auf die Täter nehmen wir unter der 05141/277-0 entgegen./ym

