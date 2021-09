Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Polizei nimmt 23-Jährigen mutmaßlichen Brandstifter fest

Celle (ots)

In der Nacht zu Freitag kam es im Zeitraum von 00:20 Uhr bis 02:05 Uhr zu insgesamt vier Bränden im Celler Ortsteil Hehlentor. Nach Zeugenbeobachtungen konnte ein 23-Jähriger Celler, auf den die Personenbeschreibung zutraf, durch die Polizei im Nahbereich zu den Brandorten festgenommen werden. Er steht im Verdacht die Brände gelegt zu haben. Die Brände wurden alle frühzeitig bemerkt und konnten schnell gelöscht werden. Der 23-Jährige macht von seinem Auskunftsverweigerungsrecht Gebrauch. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Ein Ermittlungsrichter ordnete am Freitag die Untersuchungshaft an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell