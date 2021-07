Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Bälle aus Sporthalle gestohlen

Raesfeld (ots)

Am Freitagabend betraten zwei alkoholisierte Raesfelder (18 und 19 Jahre alt) gegen 22.00 Uhr die Sporthalle an der Straße zum Michael. Sie entwendeten mehrere Bälle, was von in der Halle befindlichen Zeugen bemerkt wurde. Einer der Zeugen nahm die Verfolgung auf und gab sich als Polizeibeamter zu erkennen. Er konnte den 18-Jährigen festhalten, der sich in der Folge heftig wehrte. Mit Hilfe weiterer Zeugen gelang es, den Widerstand zu überwinden. Der Polizeibeamte und der 18-Jährige hatten leichte Verletzungen erlitten. Der 19-jährige Mittäter kehrte freiwillig zurück, sodass auch seine Personalien festgestellt werden konnten.

