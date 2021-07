Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallflucht auf der Straße Gerdingseite

Weißer Transporter gesucht

Gronau (ots)

Am Freitag befuhr ein 25 Jahre alter Gronauer gegen 12.05 Uhr mit einem Transporter die Straße Gerdingseite (Wirtschaftsweg) in Richtung Nienborger Straße. Ihm kam ein weißer Transporter entgegen, so dass er nach rechts auswich. Da der andere Transporterfahrer seinerseits nicht nach rechts auswich, habe er noch weiter nach rechts lenken müssen, so dass sein Transporter in den Graben gekippt sei, so der 25-Jährige. Der andere Unfallbeteiligte habe seine Fahrt ohne anzuhalten fortgesetzt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat (02562) 9260.

