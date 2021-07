Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unbekannter tritt Hund

Gronau (ots)

Am Samstag ging ein Junge aus Gronau mit dem Dackel seiner Großmutter auf der Vietmeierstraße spazieren. Gegen 15.30 Uhr kam ihm nach seinen Angaben ein Mann entgegen. Als sich der Mann in seiner Höhe befand, lachte dieser auf und trat unvermittelt den Hund. Der Täter ging dann davon. Er wird wie folgt beschrieben: Ca. 50 -60 Jahre alt, dick, braune kurze Haare, bekleidet mit einem grauen T-Shirt mit Melonenaufdruck. Eine tierärztliche Untersuchung des nach Aussagen der Halterin verängstigten Hundes stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch aus. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell