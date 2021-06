Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: +++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-Dbg./Uelzen vom 11.06.-13.06.2021 ++

+ Pressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-Dbg./Uelzen vom 11.06. - 13.06.2021 +

Lüneburg

Lüneburg -Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Freitag gegen 12:00 Uhr stellte eine Streifenbesatzung im Rahmen einer Verkehrskontrolle eines Kleinkraftrades in der Roten Straße eine Drogenbeeinflussung bei dem 43-jährigen männlichen Fzg.führer fest. Er räumte auch ein Heroin genommen zu haben. Zudem ist er auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und drei Straf- bzw. Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

Lüneburg - Fahrt unter Einfluss von Alkohol

Eine 25-jährige Frau aus Lüneburg wurde am Samstagmorgen gegen 02:10 Uhr in der Jägerstraße zum Zwecke einer Verkehrskontrolle in ihrem Audi angehalten. Bei der Überprüfung wurde Atemalkohol im Ordnungswidrigkeitenbereich festgestellt. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt.

Lüneburg - Randalierer bei der Pferdehütte

Ein mutmaßlich 35-jähriger Mann befand sich am Samstagmorgen kurz nach Mitternacht an einem Kiosk Bei der Pferdehütte in einem psychischen Ausnahmezustand durch Alkohol- und vermutlich auch Betäubungsmitteleinfluss. Bei Eintreffen einer Funkstreifenwagenbesatzung schwank er eine Schaufel über seinem Kopf und schleuderte diese hochaggressiv ca. 20 Meter auf die Polizeibeamten zu. Die Pol.beamten wurden nicht verletzt. Durch das Zeigen und Hören eines Polizeihundes konnte der Verursacher schließlich "überredet" werden und ließ sich widerstandslos in Gewahrsam nehmen. Den Rest der Nacht verbrachte der Verursacher in der Zelle. .

Lüneburg - Gefährliche Körperverletzung am Kreidebergsee

Ein 21-jähriger Mann und seine 17-jährige Freundin verbrachten die späten Abendstunden des Freitagabend am Kreidebergsee als beide aus einer ca. 25-köpfigen Personengruppe plötzlich angesprochen und im weiteren Verlauf körperlich angegangen worden sind. Der 21-jährige Mann wurde aus der Gruppe zunächst stark geschubst und später noch mehrfach in das Gesicht und auf den Hinterkopf geschlagen. Die 17-jährige Freundin erlitt durch einen Stoß eine stark schmerzende innere Verletzung im Bereich des Gesäßes / der Hüfte. Die Tat soll sich gegen Mitternacht auf dem Rundweg um den See an einer Bank zugetragen haben. Lt. Angaben der beiden Opfer handelt es sich bei der Personengruppe um Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 16-20 Jahren.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Lüneburg unter 04131-83062215.

Lüneburg - Bedrohung mit Messer

Am Samstagabend gegen 22:40 Uhr wurde der Polizei eine Schlägerei und eine Bedrohung mit Messer auf der Wiese bei der Uni-Mensa gemeldet. Als starke Polizeikräfte eintrafen konnten sie zunächst ca. 300 Personen in unzähligen kleineren und größeren Gruppen antreffen. Nach intensiver Suche konnte ein 17-jähriger Tatverdächtiger aus Lüneburg und ein 23-jähriger Mann als Opfer, ebenfalls aus Lüneburg, ermittelt werden. Demnach ist nach einer verbalen Auseinandersetzung eine verbale Drohung mit dem Zeigen eines Messers verstärkt worden. Alle Beteiligten waren alkoholisiert und erhielten Platzverweise.

Durch das Zeigen und intensive Begehen der Uni-Wiese mit starken Polizeikräften verließen ca. 100 Personen in Kleingruppen das Gelände.

Zu weiteren angezeigten Straftaten kam es nicht. .

Lüneburg - Gefährliche Körperverletzung im Wasserviertel

Die drei 18, 19 und 20-jährigen männlichen Opfer aus Adendorf wurden am Sonntagmorgen gegen 02:15 Uhr im Wasserviertel von drei ihnen bekannten Heranwachsenden verfolgt und im Bereich Am Werder von diesen eingeholt. Dort wurden sie geschlagen und getreten und es soll eine Pistole gezeigt worden sein. Alle drei Opfer erlitten leichte Verletzungen. Die Tatverdächtigen konnten im Rahmen der Fahndung nicht mehr festgestellt werden. Eine Strafanzeige wurde gefertigt.

Sachdienliche Hinweise von Zeugen bitte an die Polizei Lüneburg unter 04131-83062215.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg: Trunkenheitsfahrt

Am Freitagabend wurde in Dannenberg anlässlich einer Verkehrskontrolle ein 34-jähriger Pkw-Fahrer aus Dömitz alkoholisiert angetroffen. Ein freiwilliger Test am Alcomaten ergab einen Wert von 1,69 Promille AAK. Daraufhin folgte eine Blutentnahme. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Wustrow: Baustellenampel beschädigt

In der Nacht zu Samstag, kurz nach Mitternacht, kippt eine zur Zeit unbekannte Person die Baustellenampel in Wustrow um und schreit dabei: "Scheiß Ampel". Die Ampel wurde dabei beschädigt. Ein Strafverfahren gegen zur Zeit Unbekannt wurde eingeleitet, die Polizei Lüchow ermittelt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Lüchow: 05841/122-0

Lüchow: Sachbeschädigungen durch Graffiti

In der Nacht zu Samstag haben Unbekannte an einer Grundstücksmauer und an einer Fassade eines Einkaufmarktes in Lüchow mit blauer Farbe mehrere "Tags" aufgebracht. Strafanzeigen wurden aufgenommen, die Polizei Lüchow ermittelt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Lüchow: 05841/122-0

Hitzacker: Zerstörung von Bauwerken

Am Samstagmorgen setzten drei 23-jährige Männer eine Holzbrücke im Bereich des archäologischen Zentrums in Hitzacker in Brand. Nach einer durchzechten Nacht haben die alkoholisierten Tatverdächtigen (1,4 bis knapp 2 Promille AAK) erst trockene Gräser gesammelt und mit diesen die Brücke in Brand gesetzt. Die Brücke wurde dabei so erheblich beschädigt, dass sie durch die zuständige Samtgemeinde gesperrt werden musste. Der Schaden wird auf 8.000,- Euro geschätzt.

Lüchow: Brennendes Motorrad

Am späten Samstagmittag geriet in Lüchow auf der Salzwedeler Straße ein Motorrad während der Fahrt vermutlich aufgrund eines technischen Defektes in Brand. Der 76-jährige Motorradfahrer und seine 68-jährige Sozia konnten noch rechtzeitig absteigen und bleiben unverletzt. Das Motorrad musste von der Feuerwehr gelöscht werden, wurde letztendlich dennoch völlig zerstört. Der Schaden wird auf 3,500,- Euro geschätzt.

Landkreis Lüchow-Dannenberg: Ruhestörungen

Das teilweise sommerliche Wetter zog die Menschen nach draußen. Die Polizei hatte am Wochenende diverse Meldungen wegen Ruhestörungen an verschiedenen Orten im Landkreis zu bearbeiten.

Uelzen

Sachbeschädigung

Freitagnacht beschädigten drei Personen einen Holzbalken an einem Zaun eines Angelvereins in Uelzen-Oldenstadt. Die drei Personen wurden bei der Tat beobachtet und flüchteten in einem PKW. Von einem Zeugen konnte das Kennzeichen abgelesen werden. Die Ermittlungen wurden von der Polizei aufgenommen.

Verkehrsunfall

Am Freitag, gegen 20:07 Uhr, kam es in Uelzen, Lüneburger Straße/Ebstorfer Straße zu einem Verkehrsunfall mit derzeit drei leicht verletzten Personen. Eine 36-jährige PKW-Fahrerin wollte von der Ebstorfer Straße nach links in die Lüneburger Straße einbiegen und übersieht dabei eine vorfahrtberechtigte 19-jährige PKW-Fahrerin, die auf der Lüneburger Straße stadteinwärts fuhr. Der Schaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro.

Verkehrskontrollen

Im Rahmen einer Geschwindigkeitskontrolle in Uelzen, Spottweg, am Freitagnachmittag, wurden insgesamt vier Verstöße festgestellt. Das schnellste Fahrzeug wurde mit 128 km/h bei erlaubten 70 km/h gemessen. Den 23-jährigen Fahrzeugführer erwartet nun ein Fahrverbot.

Diebstahl von Fahrradcomputer

Am Freitag, zwischen 09:30 Uhr und 10:30 Uhr, wurde ein Fahrradcomputer von einem abgestellten Damenfahrrad entwendet. Das Fahrrad war kurz zum Einkaufen, auf dem Gelände eines Baumarktes in der Hambrocker Straße, Uelzen, abgestellt worden.

Diebstahl von Kennzeichen

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden die Kennzeichen von einem Vereinsbus in Ebstorf entwendet. Der Bus stand auf dem Gelände des Vereins in der Stadionstraße.

Beschädigte Einkaufswagen

Ebenfalls in der Nacht von Freitag auf Samstag wurden mehrere Einkaufswagen im Marktcenter Uelzen, Veerßer Straße, beschädigt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, gegen 12:00 Uhr, kontrollierten Beamte einen Motorroller in Uelzen, Bohldamm. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 40-jährige Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Zudem hatte er ein Kennzeichen eines anderen Motorrollers angebracht. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Verkehrskontrolle

Am Samstagabend fiel einer Streife ein Zweiradfahrer auf der Kreisstraße 31 bei Römstedt auf, der, als er den Streifenwagen sieht, immer langsamer wird. Bei der Kontrolle stellt sich heraus, dass der Mann das Fahrzeug entdrosselt hat, damit es schneller fährt. Nachdem er es in den ursprünglichen Zustand zurückversetzt hatte, konnte er seine Fahrt fortsetzen. Trotzdem erwartet ihn nun ein Strafverfahren.

Verkehrskontrolle E-Scooter

Bei einer Kontrolle am Samstag, gegen 22:00 Uhr, fiel einer Streife ein E-Scooter-Fahrer in Uelzen, Bahnhofstraße, auf, der ohne Versicherungskennzeichen unterwegs war. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Fahrt unter Drogen

Im Rahmen der Streife fiel am frühen Sonntagmorgen in Uelzen, Veerßer Straße,ein PKW auf, der deutlich über die Fahrbahnmitte fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der 39-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Die Fahrt endete damit für ihn. Weiterhin erwartet ihn nun ein Ordnungswidrigkeiten- und ein Strafverfahren.

Verkehrsunfallflucht

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in Uelzen, Gustav-Bandmann-Weg, ein geparkter PKW, Seat, angefahren. Der Unfallverursacher, mit einem silbernen oder weißen Fahrzeug, beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren den geparkten PKW und entfernte sich vom Unfallort ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Schaden am Seat beläuft sich auf ca. 500,00 Euro.

Verkehrsunfall

Samstag, gegen 19:35 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 71, bei Gerdau, zu einem Verkehrsunfall mit drei PKW. Ein 33-jähriger PKW-Fahrer (Bet. 02), der in Richtung Uelzen unterwegs war, wollte zwei vor ihm fahrende PKW (01 und 03) überholen. Als er sich neben dem vor ihm fahrenden PKW 01 befand, scherte der 20-jährige PKW-Fahrer ebenfalls aus, um den PKW 03 zu überholen. Zwischen PKW 02 und 01 kam es zu einer seitlichen Berührung. 02 kam dadurch ins Schleudern, geriet in den Seitenraum und kollidierte in der Folge mit dem PKW 03 eine 57-jährigen. Alle Beteiligten bleiben unverletzt und alle PKW fahrbereit. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 9000,00 Euro.

Verkehrskontrolle

Am Samstagnachmittag kontrollierten Beamte in Bad Bevensen Fahrrad- und Pedelecfahrer. Dabei wurden insgesamt drei Verstöße (Handynutzung und Kopfhörer) geahndet.

