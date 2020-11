Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Vandalen wüteten an Schule

Zeugen gesucht

Neukirchen-VluynNeukirchen-Vluyn (ots)

In der Zeit von Freitag, 12.00 Uhr, bis Montag, 07.00 Uhr, trieben Vandalen ihr Unwesen an einer Schule am Herkweg.

Unter anderem rissen sie eine Vielzahl von Pflanzen aus Kübeln heraus (ca. 25), rissen einen Scheibenwischer und ein Kennzeichen an einem abgestellten Autos ab und verbogen einen weiteren Scheibenwischer.

An einem zweiten parkenden Auto rissen sie wieder einen Scheibenwischer ab und beschädigten einen Außenspiegel.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neukirchen-Vluyn, Tel.: 02845 / 3092-0.

