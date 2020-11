Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Unbekannter belästigte Xantenerin

Zeugen gesucht

XantenXanten (ots)

Am Samstag gegen 19.40 Uhr belästigte ein Unbekannter in einem Discounter an der Sonsbecker Straße eine 24-jährige Xantenerin.

Während die Frau Waren auswählte spürte sie plötzlich, dass ein Unbekannter ihr Gesäß berührte und anfasste. Als sie sich umdrehte und lautstark beschwerte, flüchtete der Mann.

Personenbeschreibung:

Ca. 40-50 Jahre alt, ca. 175 cm groß, kräftige Figur. Bekleidet war der Mann mit einer dunkelgrünen Jacke.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Xanten, Tel.: 02801 / 71420.

