Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Container aufgebrochen - Porsche streift LKW und flüchtet - PKW prallt gegen Baum

Aalen (ots)

Oberalfingen: PKW prallt gegen Baum

Am Freitagmorgen gegen 6 Uhr wollte ein 20-jähriger BMW-Fahrer von der L1029 bei Oberalfingen auf die B29 nach links einbiegen. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers brach das Heck des PKW aus und das Fahrzeug kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei überfuhr der PKW zunächst einen Leitpfosten und prallte dann gegen einen Baum. Am nicht mehr fahrbereiten Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Essingen: Container aufgebrochen

Zwischen Donnerstagabend, 18 Uhr und Freitagmorgen, 7 Uhr, wurde in der Bahnhofstraße an zwei Baustellencontainern die angebrachten Schlösser aufgebrochen und anschließend aus den Containern Baumaschinen im Wert von etwa 15.000 Euro entwendet. Zudem wurde ein sogenannter Anbauverdichter mit einem Gewicht von 2 Tonnen zum Abtransport bereitgestellt, jedoch nicht mitgenommen. Aufgrund der Menge und des Gewichtes der Maschinen muss davon ausgegangen werden, dass es sich um mehrere Diebe gehandelt hat und diese auch längere Zeit am Tatort in der Bahnhofstraße, gegenüber der Daimlerstraße, verbracht haben. Die Maschinen müssen zumindest mit einem Transporter oder einem Klein-LKW abtransportiert worden sein. Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge oder Personen bzw. auf den Verbleib der entwendeten Baumaschinen nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 entgegen.

Aalen: Porsche streift LKW und flüchtet

Am Freitag um 11 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Lenker eines schwarzen Porsche Cayenne die Carl-Zeiss-Straße in Richtung Industriegebiet. Hierbei streifte der Porsche einem am Straßenrand stehenden LKW und beschädigte diesen. Der Porsche-Fahrer setzte seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 entgegen.

