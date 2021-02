Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Erfolgreiche Vermisstensuche - Sachbeschädigungen - Dieseldiebstahl - Unfallflucht - Einbruch

Aalen (ots)

Neresheim: Sachbeschädigungen

Im Bereich der Härtsfeldschule haben Unbekannte zwischen Mittwoch und Donnerstag einen aufgestellten Bauzaun, die Schranke an der Zufahrt zur Härtsfeldhalle und einen gegenüber befindlichen Bretterzaun beschädigt. Über die Schadenshöhe ist derzeit noch nichts bekannt. Hinweise hierzu bitte an den Polizeiposten Neresheim, Tel. 07326/919001.

Ellwangen: Dieseldiebstahl

Im Industriegebiet Neunheim/Neunstadt wurden zwischen Donnerstagabend 23 Uhr und Freitagmorgen 4 Uhr aus dem unverschlossenen Tank einer Sattelzugmaschine, die im Bereich Felix-Wankel-Straße/Johann-Vogelmann-Straße abgestellt war, ca. 440 Liter Dieselkraftstoff im Wert von ca. 530 Euro abgezapft und entwendet.

Ellwangen: Sachbeschädigung im Parkhaus

Im Parkhaus der Virngrundklinik in der Dalkinger Straße wurden zwischen dem 29.01. und 04.02.2021 insgesamt drei Schutzbehälter für Feuerlöscher beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 750 Euro beziffert. Die Polizei Ellwangen bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07961/9300.

Bopfingen: Unfallflucht

Auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Neue Nördlinger Straße beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag, gegen 14.20 Uhr beim vermutlich rückwärts ausparken einen VW-Transporter, an dem ein Schaden von ca. 500 Euro entstanden ist. Der Unfallflüchtige entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Ein Zeuge hatte sich bei der Kasse des Supermarktes gemeldet, ohne das Verursacherkennzeichen zu hinterlassen. Er wird gebeten, sich mit der Polizei in Ellwangen unter Tel. 07961/9300 zu melden.

Heubach-Buch: Pkw-Lenker kollidiert mit Radfahrer

Ein 59-jähriger BMW-Lenker, der am Donnerstag gegen 14.35 Uhr vom Erlenweg auf die Hauptstraße einfuhr, kollidierte mit einem vorfahrtsberechtigten von links kommenden 78-jährigen Radfahrer, welcher auf dem Radweg der Bucher Hauptstraße in Richtung Bargau unterwegs war. Der Radfahrer stürzte dadurch und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert.

Schwäbisch Gmünd-Wustenriet: Einbruch in Wohnhaus

Über ein aufgehebeltes Kellerfenster drang ein Unbekannter am Mittwoch zwischen 15.30 Uhr und 18 Uhr in den Kellerraum eines Wohngebäudes im Fenchelweg ein. Vermutlich wurde er bei seinem weiteren Vorgehen von der heimkehrenden Geschädigten gestört, weshalb er flüchtete. Am Kellerfenster entstand Schaden von ca. 1000 Euro.

Gschwend: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Von einem unfallflüchtigen Fahrzeuglenker wurde am Donnerstag zwischen 8.50 Uhr und 9.20 Uhr vermutlich beim Ausparken ein geparkter VW Passat beschädigt, der auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Hagstraße abgestellt war. Der hinterlassene Sachschaden wird auf ca. 800 Euro beziffert. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171/3580.

Lorch: Polizeihubschrauber findet Vermissten

Am Donnerstagnachmittag wurde von Spaziergängen im Bereich des Trimm-Dich-Pfades in Lorch eine männliche Person gemeldet, welche einen verwirrten Eindruck machte. Durch Polizeibeamte, die sich sofort in den genannten Bereich begaben, konnte in Erfahrung gebracht werden, dass tatsächlich mehrere Passanten die Person gesehen haben. Um kurz vor 17 Uhr stellte sich heraus, dass tatsächlich seit etwa 13 Uhr ein 36-jähriger Mann aus der Diakonie Stetten vermisst wurde. Nachdem der Vermisste nicht in die Diakonie zurückkehrte und dieser durch die eingesetzten Beamten auch nicht aufgefunden werden konnte, wurde durch das Polizeipräsidium Aalen ein Polizeihubschrauber angefordert. Um 18:19 Uhr konnte der Mann durch den Hubschrauber im Wald liegend aufgefunden werden. Es stellte sich heraus, dass er stürzte und nicht mehr aufstehen konnte. Der Mann wurde anschließend wegen Unterkühlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

