Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Lachendorf - Spiegel abgefahren und geflüchtet +++ Polizei sucht Zeugen

Celle (ots)

Am Mittwoch vergangener Woche (01.09.2021) kam es auf der Wittinger Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte befuhr gegen 09.30 Uhr mit ihrem schwarzen VW die L 282 von Celle in Richtung Lachendorf, als ihr ein dunkler SUV entgegen kam. Dieser fuhr zu weit links auf seinem Fahrstreifen, so dass es zu einer Berührung der beiden linken Außenspiegel kam. Nach dem Zusammenprall fuhr der SUV einfach davon. Zeugen, denen ein dunkler SUV mit beschädigtem linken Außenspiegel aufgefallen ist, sollten sich bei der Polizei in Wathlingen melden unter Telefon 05144/49546-0.

