Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall in Crailsheim

Schwäbisch Hall (ots)

Crailsheim: Unfall auf Tankstellengelände

Am Samstag gegen 13:20 Uhr hielt ein 60-Jähriger Radfahrer an der Luftstation einer Tankstelle in der Haller Straße. Ein 24-jähriger Autofahrer, der in die Tankstelle einfuhr, übersah den Radfahrer und stieß gegen diesen. Dabei wurde der Radfahrer leicht am Knöchel verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell