Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle in Lorch und Schwäbisch Gmünd

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Wegen Spinne von Fahrbahn abgekommen

Am Samstag gegen 12:00 Uhr befuhr eine 56-Jährige mit ihrem Audi die K3334 von Schwäbisch Gmünd kommend in Richtung Lorch. Auf Höhe des Sachsenhofs wurde sie durch eine Spinne im Fahrzeug abgelenkt, wodurch sie nach links von der Fahrbahn abkam. Sie fuhr mit ihrem Pkw einen ca. 5 Meter tiefen Abhang hinunter. Dabei wurde sie leicht verletzt. Der Verbleib der Spinne konnte nicht in Erfahrung gebracht werden.

Schwäbisch Gmünd: Pkw auf Baumarktparkplatz beschädigt

Gegen 13:40 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Buchstraße ein Mini Cooper Clubman abgestellt. Als der Besitzer ca. 20 Minuten später zurückkam, bemerkte er einen Schaden am rechten Seitenschweller im Bereich des Kotflügels. Vermutlich wurde dieser Schaden durch einen schwer beladenen Einkaufswagen, der gegen den Pkw prallte, verursacht. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd erbeten. Tel.: 07171 3580

Lorch: Unfallflucht am Muckensee

Im Zeitraum von ca. 19:15 bis 22:00 Uhr war am Samstagabend ein Skoda auf dem Parkplatz am Muckensee abgestellt. Als die Besitzerin zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer ihren Pkw am linken Fahrzeugheck gestreift hat und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 EUR. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd erbeten. Tel.: 07171 3580

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell