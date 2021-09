Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle in Waiblingen und Alfdorf

Waiblingen (ots)

Waiblingen: Unfall mit hohem Sachschaden:

In der Korber Straße ereignete sich in der Nacht auf Sonntag gegen 02:30 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 33-Jähriger befuhr mit seinem Ford Kuga von Waiblingen kommend in Richtung Korb. Als er einem Kleintier ausweichen wollte, streifte er einen ordnungsgemäß geparkten Porsche Macan und prallte in der Folge auf einen davor geparkten Smart. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100.000 EUR.

Alfdorf: Unfall mit Motorradfahrerin

Am Samstagnachmitttag gegen 18:00 Uhr befuhr eine 38-Jährige mit ihrem Pkw die Lorcher Straße von Brech kommend. An der Eimündung Gmünder Straße missachtete sie die Vorfahrt einer von links kommenden Motorradfahrerin, wodurch es zum Unfall kam. Die 58-jährige Motorradfahrerin stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7.000 EUR.

