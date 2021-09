Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Westhausen: Auffahrunfall mit 4 Fahrzeugen und einer Verletzten auf der B29

Am Freitagmittag gegen 14:50 Uhr befuhr ein 21-jähriger VW-Fahrer die B29 auf Höhe Baiershofen in Fahrtrichtung Aalen. Dort übersah er, dass das Fahrzeug vor ihm verkehrsbedingt bremsen musste. Durch das beinahe ungebremste Auffahren wurde die davor fahrende 44-jährige VW-Fahrerin auf den Mercedes eines 47-Jährigen geschoben. Auch der Mercedes wurde danach noch auf den vor ihm befindlichen Golf eines 64-jährigen gedrückt. Die 44-Jährige VW-Fahrerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Der gesamte Sachschaden wird auf circa 20.000 Euro geschätzt.

Schwäbisch Gmünd: Straße wurde zu eng - Unfall im Begegnungsverkehr

Am Freitagnachmittag gegen 17:30 Uhr kamen sich ein 21-jähriger VW-Fahrer und ein 18-jähriger Audi-Fahrer in der Taubentalstraße entgegen. In der engen, am Fahrbahnrand mit geparkten Fahrzeugen gesäumten Straße erkannten beide zu spät, dass die Straße zu eng wird und wichen jeweils nach rechts aus. Hierbei wurde ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug gestreift und beschädigt. Auf der anderen Seite wurde der Bordstein gestreift und in eine Wiese gefahren. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass beide Fahrer unter Einwirkung berauschender Mittel standen. Der an den beteiligten Fahrzeugen entstandene Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Obergröningen: Unfall mit tödlichem Ausgang

Es wird auf eine in Kürze veröffentlichte Pressemitteilung verwiesen.

