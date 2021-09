Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Kreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung und Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall - Hessental: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an einem Fahrzeug

Am Freitagnachmittag, zwischen 16:10 Uhr und 16:50 Uhr wurde im Dr-Hendryk-Fenigstein-Weg ein grauer Audi A3, der in einer Parkbucht geparkt war, von einer/einem Unbekannten an der linken Fahrzeugseite zerkratzt. Der entstandene Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter 0791 400-0 entgegen.

Crailsheim: Auffahrunfall an Ampel

Ein 47-jähriger Lkw-Fahrer stand am Freitagmittag gegen 14:30 Uhr auf der Abbiegespur der Blaufelder Straße in Richtung Schönebürgstraße hinter einer 52-jährigen Seat-Fahrerin an der Ampel. Als diese auf Grün umgeschalten hatte, übersah der Lkw-Fahrer, dass der Seat vor ihm noch nicht losgefahren war und fuhr hinten auf. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 3500 Euro.

