Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebe entwenden Tresor bei Einbruch - Kripo sucht Zeugen, Unterirdischer Brand, Unfall, Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Crailsheim: Diebe entwenden Tresor bei Einbruch - Kripo sucht Zeugen

Zwischen Donnerstag, 22:00 Uhr und Freitag, 3:30 Uhr, verschafften sich bislang Unbekannte Zutritt zu einem Firmengelände in der Straße Rotebachring. Nachdem sie dort erfolglos versucht hatten in das dortige Gebäude zu gelangen, entwendeten sie einen auf dem Gelände abgestellten Mercedes Sprinter. Mit diesem fuhren sie in die Hofwiesenstraße. Vermutlich versuchten sie hier zunächst in ein dortiges Ladengeschäft zu gelangen. Dabei scheiterten sie jedoch erneut. Im Anschluss fuhren sie mit dem entwendeten Transport-Fahrzeug auf die Rückseite eines weiteren Ladengeschäftes. Hier schlugen sie offenbar mit brachialer Gewalt ein Loch in die Rückseite des Gebäudes und entwendeten anschließend einen rund ein Meter großen Tresor. Dieser wurde von den Einbrechern vermutlich mit dem entwendeten Sprinter abtransportiert.

Anschließend flüchteten die unbekannten Diebe vermutlich auf der L2218 in Richtung Ilshofen. Im dortigen Bereich wurde vermutlich einen Zwischenstopp eingelegt und der Tresor geöffnet. Das darin befindliche Bargeld wurde entnommen und der Tresor dort zurückgelassen. Mit dem Sprinter setzten die Diebe ihre Fahrt vermutlich über die Autobahn A6 in Fahrtrichtung Heilbronn fort. An einem Feldweg in der Nähe der Anschlussstelle Neuenstein stellten sie schließlich den entwendeten Sprinter ab und setzten ihre Flucht in unbekannte Richtung mit einem unbekannten Fahrzeug fort.

Die Kriminalpolizei Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791400-0.

Blaufelden-Harley-Fahrer verunglückt

Ein 47 Jahre aller Harley-Davidson-Fahrer war am Freitagmorgen gegen 8:45 Uhr in Blaufelden auf der B2910 von Bad Mergentheim kommend in Richtung Rot am See unterwegs. Vor einer dortigen 90-Grad-Linkskurve wollte er sein Motorrad abbremsen, verlor dabei die Kontrolle über sein Motorrad uns stürzte nach rechts. Er rutschte noch rund 5 Meter auf der Fahrbahn. Der Biker wurde bei dem Sturz verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. An dem Motorrad entstand Sachschaden von rund 7.000 Euro.

Oberrot: Unterirdischer Brand

Bislang unbekannte Personen legten zu einem nicht bekannten Zeitpunkt eine kleine Feuerstelle neben dem Wasserbehälter auf dem Flinsberg in Oberrot-Ebersberg an. Hierzu wurden mehrere Steine kreisförmig ausgelegt und anschließend ein Feuer entfacht. Am Donnerstag gegen 17:00 Uhr stellte eine Spaziergängerin fest, dass es aus dem Boden rauchte. Ein sichtbares Feuer war nicht vorhanden. Nachdem ein erster Löschversuch mit mehreren Eimern Wassern nicht von Erfolg gekrönt war, wurde die Feuerwehr verständigt. Hierbei stellte sich heraus, dass ein glimmendes Feuer sich unter dem Waldboden bis zu einer Tiefe von ca. 50 cm auf einer Fläche von ca. 5 qm ausgebreitet hatte. In der Folge wurde durch die Feuerwehr Oberrot, die mit zwei Fahrzeugen und 10 Wehrleuten vor Ort kamen, der Boden aufgegraben und der unterirdische Brand gelöscht.

Langenburg: Scheibe an Traktor eingeschlagen

An einem Traktor, welcher zwischen Donnerstagnachmittag, 17:30 Uhr und Freitagmorgen, 8 Uhr, in einem Waldstück im Gewann Fuchsklinge bei Unterregenbach abgestellt war, wurde die Frontscheibe mit einem großen Stein eingeschlagen bzw. eingeworfen. Entwendet wurde nichts. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Hinweise auf den bislang unbekannten Vandalen nimmt der Polizeiposten Blaufelden unter der Rufnummer 07953 / 925010 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell