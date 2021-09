Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung - Unfall - Tunnel gesperrt

Aalen (ots)

Westhausen: Unfall beim Abbiegen

Am Freitag gegen 09:45 Uhr befuhr eine 35-jährige Kia-Lenkerin die B29 von Aalen in Richtung Westhausen. An der Einmündung zur B290 verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und streifte im weiteren Verlauf die dortige Leitplanke. Hierbei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Hüttlingen: Sachbeschädigung

Mit schwarzer Farbe wurde ein Spielhaus eines öffentlichen Spielplatzes in der Stettiner Straße beschädigt. Unter anderem wurde auch ein Hakenkreuz aufgesprüht. Die Beschädigung wurde am Donnerstag festgestellt. Hinweise auf den oder die Verursacher erbittet der Polizeiposten Wasseralfingen unter der Rufnummer 07361 / 97960

Schwäbisch Gmünd: Tunnel mehrere Stunden gesperrt

Aufgrund eines Pannen-LKW, welcher an der Antriebsachse beide Reifen verlor, musste der Einhorntunnel am Freitag zwischen 10 Uhr und 13.15 Uhr komplett für den Verkehr gesperrt werden.

