Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Unfallfluchten, Diebstahl

Aalen (ots)

Fellbach: Unfall zwischen PKW und Pedelec

Am Donnerstag kurz nach 11:00 Uhr kam es in der Baldungstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW der Marke Daimler und einem Pedelec. Der 50-jährige Daimler-Fahrer wollte aus einer Einfahrt auf die Baldungstraße einfahren und übersah dabei einen von rechts auf dem Gehweg fahrenden 24-Jährigen auf einem Pedelec. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde der 24-jährige leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von mindestens. 6.000 Euro.

Fellbach: Verkehrsunfallflucht auf Supermarktparkplatz

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Donnerstag zwischen 9:00 Uhr und 9:30 Uhr einen auf einem Kundenparkplatz eines Supermarktes in Der Stuttgarter Straße geparkten Hyundai Tucson bei einem unbekannten Fahrmanöver beschädigt. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Unfallfahrer unerlaubt von der Örtlichkeit. An dem Hyundai entstand Sachschaden von mindestens 1.000 Euro.

Die Polizei Fellbach bittet Zeugen sich mit Hinweisen auf den Unfallverursacher unter Telefon 0711 5772-0 zu melden.

Schorndorf: Verkehrsunfallfluchten - Zeugen gesucht

Beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Donnerstag in der Zeit zwischen 7:30 Uhr und 15:20 Uhr einen auf einem Park& Ride-Parkplatz in der Heinkelstraße geparkten Ford S-max. An dem PKW entstand ein Sachschaden von rund 800 Euro.

Ebenfalls zwischen 14.:50 Uhr und 15:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken auf dem Kundenparkplatz eines Elektronikgeschäftes in der Heinkelstraße einen dort geparkten PKW der Marke Subaru. An dem Subaru entstand dadurch ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Die Polizei Schorndorf bittet in beiden Fällen um Hinweise auf die Unfallverursacher unter Telefon 07181 204-0.

Schorndorf: Fahrraddiebstahl

Ein Unbekannter entwendete im Zeitraum zwischen Mittwoch, 21:00 Uhr und Donnerstag, 11:30 Uhr ein in einem Carport in der Bismarckstraße abgestelltes Mountainbike der Marke Bulls. Es handelt sich dabei um das Modell Devilzone, in den Farben beige und schwarz, einer 26 Zoll-Bereifung, einer 18-Gang-Schaltung und einer Rahmenhöhe von 52. Das Vorderrad des Fahrrades war luftleer, deshalb wird davon ausgegangen, dass der Dieb das Fahrrad weggetragen haben muss.

Das Polizeirevier Schorndorf bittet um Hinweise auf den Langfinger unter Telefon 07181 204-0.

Leutenbach: Fahrzeug überschlägt sich

Am Donnerstagabend gegen 18:00 Uhr befuhr eine 66-Jährige mit ihrem VW Polo die B14 auf dem linken Fahrstreifen in Fahrtrichtung Backnang. Als der Verkehr vor ihr etwa auf Höhe der Einfahrt Nellmersbach stockte, verlor die Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort überschlug sich der PKW. Die Frau wurde bei dem Unfall verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand nur geringer Sachschaden.

Waiblingen: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Zwischen Donnerstag, 15:45 Uhr und Freitag, 1:45 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Befahren der Eisentalstraße einen Am Fahrbahnrand geparkten PKW der Marke Audi. An dem Audi entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Vermutlich derselbe Unfallfahrer beschädigte im selben Zeitraum ebenfalls in der Eisentalstraße einen dort geparkten VW. An diesem entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Bei dem Verursacherfahrzeug handelt es sich vermutlich um einen schwarzen Renault Clio.

Die Polizei Waiblingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07151 950-422.

Winnenden: PKW vs. Fahrrad

Kurz vor 15:00 Uhr am Donnerstag wollte eine 66-järhige Smart-Fahrerin von der Wallstraße nach rechts in die Turmstraße abbiegen. Dabei übersah sie offenbar einen 57-jährigen Radfahrer, welcher hier auf einem Fahrradstreifen fuhr. Es kam zur Kollision. Der Radfahrer stürzte und wurde dabei am Kopf verletzt. Es entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell